Агент Дивеева рассказал, когда футболист вернётся в общую группу

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о процессе восстановления футболиста.

«Так и есть, зимой Игорь вернётся в общую группу, всё правильно. Отправляется на сборы вместе с ЦСКА. Появится ли на поле во второй части сезона? Если всё будет по плану, то да», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Дивеева рассказал о ходе переговоров с ЦСКА о продлении контракта.