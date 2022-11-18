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Агент Дивеева рассказал, когда футболист вернётся в общую группу

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Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о процессе восстановления футболиста.
Агент Дивеева рассказал, когда футболист вернётся в общую группу
  • Gettyimages.ru

«Так и есть, зимой Игорь вернётся в общую группу, всё правильно. Отправляется на сборы вместе с ЦСКА. Появится ли на поле во второй части сезона? Если всё будет по плану, то да», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Дивеева рассказал о ходе переговоров с ЦСКА о продлении контракта.

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