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Агент Дивеева рассказал о ходе переговоров с ЦСКА о продлении контракта

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Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о переговорах армейского клуба со своим клиентом.
Агент Дивеева рассказал о ходе переговоров с ЦСКА о продлении контракта
  • Gettyimages.ru

«Я, футболист и клуб находимся в стадии переговоров по продлению контракта. На какой срок хотим продлить соглашение Дивеева? Пока я сказать не могу, потому что срок контракта является результатом переговоров, а пока они только ведутся», — цитирует Ерёмина Sport24.

Он также подчеркнул, что у футболиста есть желание выступать за армейский клуб.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Дивеев заявил, что все команды боятся играть с «Зенитом» в Петербурге.

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