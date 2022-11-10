Дивеев заявил, что все команды боятся играть с «Зенитом» в Петербурге

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о соперничестве с петербургским «Зенитом».

«Все команды боятся играть с «Зенитом» в Петербурге. Это заметно. То же «Торпедо» приехало и просто село. Играйте в футбол. Уступили 0:1 или 0:3, какая разница? Так, может быть, хоть моменты возникли», — сказал Дивеев в интервью в программе «Футбол России».

По мнению защитника, армейцы плохо сыграли с петербургским клубом в первом тайме матча первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вышли на второй тайм и совсем в другой футбол сыграли. А «Оренбург» 0:8 проиграл. Могли стоять в обороне и 0:1 проиграть, но так хотя бы в футбол сыграли. Почему-то все команды, которые едут в Петербург, боятся так действовать. Может, атмосфера такая», — сказал он.

После 16 туров РПЛ красно-синие набрали 29 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих сине-бело-голубых на 10 очков.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее итальянский журналист Массимилиано Мартини сообщил, что Дивеевым интересовались клубы Серии А.