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Итальянский журналист сравнил Дивеева с Кьеллини и Бонуччи

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Итальянский журналист Массимилиано Мартини сообщил, что защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересовались клубы Серии А.
Итальянский журналист сравнил Дивеева с Кьеллини и Бонуччи
  • РИА Новости

«Дивеевым действительно интересовались четыре клуба из Италии: «Лацио», «Сампдория», «Салернитана» и «Фиорентина». «Салернитана» была ближе всех к приобретению защитника, но Игоря не отпустил ЦСКА», — приводит слова Мартини Sport24.

По словам журналиста, «Салернитана» не принимает никаких мер по подписанию Дивеева, но интерес со стороны итальянских клубов к защитнику остаётся.

«У Дивеева отличные длинные передачи и хорошая игра головой. Игоря можно сравнить с молодыми Кьеллини и Бонуччи», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 14 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее Олег Ерёмин, агент Дивеева, рассказал, когда защитник вернётся в общую группу ЦСКА.

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