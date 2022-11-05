Итальянский журналист сравнил Дивеева с Кьеллини и Бонуччи

Итальянский журналист Массимилиано Мартини сообщил, что защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересовались клубы Серии А.

«Дивеевым действительно интересовались четыре клуба из Италии: «Лацио», «Сампдория», «Салернитана» и «Фиорентина». «Салернитана» была ближе всех к приобретению защитника, но Игоря не отпустил ЦСКА», — приводит слова Мартини Sport24.

По словам журналиста, «Салернитана» не принимает никаких мер по подписанию Дивеева, но интерес со стороны итальянских клубов к защитнику остаётся.

«У Дивеева отличные длинные передачи и хорошая игра головой. Игоря можно сравнить с молодыми Кьеллини и Бонуччи», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 14 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее Олег Ерёмин, агент Дивеева, рассказал, когда защитник вернётся в общую группу ЦСКА.