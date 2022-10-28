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Агент Дивеева рассказал, когда защитник вернётся в общую группу ЦСКА

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Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о восстановлении своего клиента.
Агент Дивеева рассказал, когда защитник вернётся в общую группу ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Всё нормально, динамика положительная. Восстановление идёт по плану. Думаю, что полноценная работа в общей группе может начаться на зимних сборах. Слишком оптимистично ждать Игоря на поле раньше. В весенней части чемпионата сможем увидеть Дивеева на поле», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

23-летний россиянин получил перелом большеберцовой кости в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Торпедо» (0:1).

В нынешнем сезоне защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт Дивеева с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 14 туров РПЛ ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее агент Дивеева подтвердил информацию об интересе клубов Серии А к защитнику.

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