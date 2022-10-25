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Агент Дивеева подтвердил информацию об интересе клубов Серии А к защитнику

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Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию об интересе клубов итальянской Серии А к своему клиенту.
Агент Дивеева подтвердил информацию об интересе клубов Серии А к защитнику
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Информация об интересе клубов Серии А к Дивееву — правда. Интерес со стороны итальянских клубов был и остаётся. В том числе от «Лацио», «Сампдории», «Фиорентины» и «Салернитаны», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Агент ответил, связывались ли с ним клубы Серии А.

«Да, в том числе. Как оценю шансы Игоря оказаться в Европе? 50 на 50 — либо окажется, либо нет», — сказал он.

В нынешнем сезоне Дивеев забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 14 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе Дивеева и защитника Бахтиёра Зайнутдинова из московского клуба.

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