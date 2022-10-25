Бабаев высказался о возможном уходе Дивеева и Зайнутдинова из ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе защитников Игоря Дивеева и Бахтиёра Зайнутдинова из московского клуба.

«ЦСКА всегда жил и будет жить в рыночных условиях. Мы уважаем наших футболистов и понимаем, что они хотят развиваться, пробовать свои силы в топ-лигах и иметь перспективы выступления в европейских кубках. Поэтому в случае желания футболиста и поступления адекватного предложения, разумеется, клуб его рассмотрит», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Гендиректор армейцев отметил, что «ни о какой «распродаже» игроков речи нет».

«Перед ЦСКА всегда будут стоять самые высокие задачи. Это подтверждает работа на трансферном рынке перед этим сезоном. Наши селекционеры никогда не прекращают свою работу по поиску новых футболистов, чему свидетельствуют прошедшие два трансферных окна. Да, рынок сейчас тяжёлый и специфичный, а осуществлять трансферы с учётом наших санкций сложнее. Но все видели, какую работу клубу удалось проделать летом, поэтому текущая ситуация нас не сломит», — сказал он.

После 14 туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Дивеевым интересуются четыре клуба итальянской Серии А.