Источник: Дивеевым интересуются четыре клуба Серии А

Защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересуются четыре клуба итальянской Серии А, сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

По информации источника, интерес к 23-летнему россиянину проявляют «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина» и «Салернитана».

В нынешнем сезоне Дивеев забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 14 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее главный скаут «Венеции» Александер Мента сообщил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов находится в шорт-листе клуба.