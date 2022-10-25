Источник: Дивеевым интересуются четыре клуба Серии А
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По информации источника, интерес к 23-летнему россиянину проявляют «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина» и «Салернитана».
В нынешнем сезоне Дивеев забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
После 14 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Ранее главный скаут «Венеции» Александер Мента сообщил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов находится в шорт-листе клуба.