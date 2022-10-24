В «Венеции» сообщили, что Чалов находится в шорт-листе клуба
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«Мы бы хотели подписать Фёдора Чалова. Он находится в шорт-листе «Венеции», планируем сделать запрос в ЦСКА. Чалов нам очень нравится», — цитирует Менту «Чемпионат».
24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.
В сезоне-2021/22 на счету Чалова 11 забитых мячей и две результативные передачи в 16 матчах за армейский клуб.
Ранее бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением об игре Чалова.