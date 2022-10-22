Аршавин: поездка за границу точно придала Чалову уверенности, он стал крепче

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«Не сказал бы, что это перезагрузка — всё-таки он не был там так уж долго. Но в целом эта поездка точно придала уверенности, и физически он стал крепче», — цитирует Аршавина Sport24.

По его словам, Чалов создаёт больше моментов и чаще выигрывает единоборства.

24-летний футболист вернулся из швейцарского «Базеля» в июне 2022 года. В нынешнем сезоне Чалов провёл 15 матчей, в которых забил десять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Чалов вышел на четвёртое место по голам за ЦСКА в РПЛ.