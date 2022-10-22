Узнать больше

Аршавин: поездка за границу точно придала Чалову уверенности, он стал крепче

Короткая ссылка
Бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Аршавин: поездка за границу точно придала Чалову уверенности, он стал крепче
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Не сказал бы, что это перезагрузка — всё-таки он не был там так уж долго. Но в целом эта поездка точно придала уверенности, и физически он стал крепче», — цитирует Аршавина Sport24.

По его словам, Чалов создаёт больше моментов и чаще выигрывает единоборства.

24-летний футболист вернулся из швейцарского «Базеля» в июне 2022 года. В нынешнем сезоне Чалов провёл 15 матчей, в которых забил десять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Чалов вышел на четвёртое место по голам за ЦСКА в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить