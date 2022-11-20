Овчинников рассказал о знакомстве с Клоппом

Бывший российский вратарь Сергей Овчинников поделился историей знакомства с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Я неплохо знаю немецкого специалиста. Он мне импонирует как тренер. Мы познакомились, когда Клопп работал в «Майнце», а я последний год играл за «Динамо». Разговаривали с ним вместе с Юрием Палычем (Сёминым. — RT). Меня поразило, что он просто фонтанировал идеями. У него очень глубокое понимание футбола. И посмотрите, какую команду Клопп собрал! Что ни игрок, то очень сильная индивидуальность. И весь коллектив — это олицетворение его как тренера. Это очень редко встречается», — рассказал он в интервью RT.

Ранее Овчинников ответил, кто впечатляет его из современных голкиперов.