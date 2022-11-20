Овчинников ответил, кто впечатляет его из современных голкиперов

Бывший российский вратарь Сергей Овчинников рассказал, кто впечатляет его из современных голкиперов.

«Мануэль Нойер. Он ещё из старой плеяды. У него есть свой стиль. Сейчас вратарей готовят с использованием блоковой системы. Всё это основано на игре немца. Только у него это от природы. Дальше он просто развил свои лучшие качества. А все остальные теперь пытаются за ним повторять. Но не получится, потому что немец всё делает по-другому. Люди просто не понимают этого и в итоге предлагают голкиперам абсолютно непрогрессивную методику. Но я думаю, рано или поздно это прекратится. Ещё нравится Алисон из «Ливерпуля». У него фееричная реакция и великолепное понимание в вопросах организации атаки. Вратарь в стиле Юргена Клоппа», — заявил он в интервью RT.

Ранее Овчинников рассказал о самом горьком разочаровании на чемпионатах мира.