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Овчинников рассказал о самом горьком разочаровании на чемпионатах мира

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Бывший российский вратарь Сергей Овчинников поделился воспоминаниями о самом горьком разочаровании на чемпионатах мира.
Овчинников рассказал о самом горьком разочаровании на чемпионатах мира
  • Gettyimages.ru

«Пожалуй, самое горькое разочарование, когда в 1986 году сборная СССР уступила Бельгии со счётом 3:4. То поражение было трагедией для всей страны: проиграли коллективу, который превосходили во много раз. Наши смотрелись очень хорошо и могли легко победить на чемпионате мира. Причём тогда не показывали матч. И все, кто мог, слушали «Голос Америки» и другие иностранные радиостанции. Вся страна знала, что сборная играла, но не было результата. Команда феерично выступала, поэтому надеялись на победу 5:0, а вместо этого 3:4», — рассказал Овчинников в интервью RT.

Он добавил, что узнал о поражении в аэропорту, когда с молодёжкой улетал на сборы.  

«Никто даже не поверил. Начали звонить родителям, чтобы перепроверили результат. К сожалению, это оказалось правдой. Очень запомнилось то разочарование, которое я испытал. В тот момент самому очень захотелось выиграть мундиаль, но не удалось», — добавил он.

Ранее Овчинников ответил, какую сборную хотел бы добавить в состав участников ЧМ-2022.

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