Овчинников ответил, какую сборную хотел бы добавить в состав участников ЧМ-2022

Бывший российский наставник Валерий Овчинников рассказал, какую сборную, из не отобравшихся в Катар, он бы хотел видеть на чемпионате мира 2022 года.

«Италию. Она нуждается в некоем импульсе для развития. Всё-таки это исторически мировой футбольный лидер, подаривший большое число великих спортсменов и команд. Сама сборная много всего выиграла, на её территории дважды проводился мундиаль. По моим ощущениям, сегодня они перестали прогрессировать. А участие в чемпионате мира или Европы даёт тот самый толчок для движения вперёд. Посмотрите, как на нашу страну повлиял ЧМ-2018. Причём, не только на сам футбол. Люди стали ходить на стадионы. Дети начали заниматься. И Италия — это, конечно, потеря для чемпионата мира», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Валерий Овчинников поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.