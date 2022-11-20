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Овчинников: переживаю, как бы ЧМ не превратился в политическое шоу

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Бывший российский наставник Валерий Овчинников поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Овчинников: переживаю, как бы ЧМ не превратился в политическое шоу
  • РИА Новости

«Единственное, переживаю, как бы чемпионат мира не превратился в политические шоу. Поскольку в последнее время ситуация доходит до абсурда. Должна быть спортивная составляющая и всё! Однако, к сожалению, мы видим изречения представителей разных стран», — заявил Овчинников в интервью RT.

Он добавил, что имеет в виду предложение исключить сборную Ирана из турнира.

«Ещё про Тунис вроде говорили. Плюс были призывы вернуть Украину. Но если Иран отстранять, то из Европы никого не введёшь, потому что его место должна занять страна из Азиатской конфедерации», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022.

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