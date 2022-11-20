Овчинников — о невызове на ЧМ-2002: надо было уже после говорить кое-какие слова про «Спартак»

Бывший российский вратарь Сергей Овчинников рассказал, переживал ли из-за невызова в сборную на чемпионат мира 2002 года.

«Я особо не расстраивался. Наверное, просто обстоятельства так складывались, от меня мало что зависело. В 1994-м не попал в заявку из-за травмы, в 1998-м мы не завоевали путёвку. В 2002-м виноват сам. Надо было уже после ЧМ говорить кое-какие слова про «Спартак». А потом я закончил спортивную карьеру», — рассказал Овчинников в интервью RT.

Экс-голкипер также опроверг, что в 2002-м причиной невызова стала фраза, что он не любит красно-белых.

«Да теперь уже неважно. У нас сейчас хорошие отношения с Олегом Ивановичем Романцевым. И он тогда был по-своему прав. И у меня никаких обид по этому поводу нет», — добавил Овчинников.

Ранее Овчинников рассказал о самом горьком разочаровании на чемпионатах мира.