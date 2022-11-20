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Источник: Роналду получил два предложения из МЛС и Саудовской Аравии

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил два предложения из МЛС и Саудовской Аравии.
Источник: Роналду получил два предложения из МЛС и Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, несмотря на полученные предложения, 37-летний португалец хочет остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

Позже стало известно, что «Манчестер Юнайтед» хочет расторгнуть с Роналду контракт, рассчитанный до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что МЮ может подать в суд на Роналду.

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