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The Athletic: МЮ намерен расторгнуть контракт с Роналду без выплаты компенсации

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«Манчестер Юнайтед» намерен расторгнуть контракт с нападающим Криштиану Роналду.
The Athletic: МЮ намерен расторгнуть контракт с Роналду без выплаты компенсации
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Athletic, манкунианский клуб после расторжения соглашения с 37-летним португальцем не собирается выплачивать ему положенную компенсацию в размере около 18,3 млн евро за нарушение условия договора.

Нападающий зарабатывает в МЮ более 574 тысяч евро в неделю. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее МЮ выступил с заявлением по ситуации с интервью Роналду.

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