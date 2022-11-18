Узнать больше

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением об интервью Роналду

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением об интервью нападающего Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением об интервью Роналду
  • Gettyimages.ru

«Сегодня утром клуб предпринял соответствующие шаги в ответ на интервью Роналду. МЮ не будет давать последующих комментариев, пока этот процесс не завершится», — говорится в заявлении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

37-летний португалец дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство манкунианского клуба и главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что с фасада стадиона «Манчестер Юнайтед» сняли изображение Роналду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить