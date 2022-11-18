«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением об интервью Роналду

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением об интервью нападающего Криштиану Роналду.

«Сегодня утром клуб предпринял соответствующие шаги в ответ на интервью Роналду. МЮ не будет давать последующих комментариев, пока этот процесс не завершится», — говорится в заявлении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

37-летний португалец дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство манкунианского клуба и главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что с фасада стадиона «Манчестер Юнайтед» сняли изображение Роналду.