С фасада стадиона «Манчестер Юнайтед» сняли изображение Роналду
- AP
С фасада домашнего стадиона клуба «Олд Траффорд» было удалено изображение игрока.
Напомним, что Криштиану дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.
В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Варан заявил, что интервью Роналду повлияло на настроение игроков МЮ.