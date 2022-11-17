С фасада стадиона «Манчестер Юнайтед» сняли изображение Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с большой долей вероятности покинет клуб после скандального интервью.

С фасада домашнего стадиона клуба «Олд Траффорд» было удалено изображение игрока.

Напомним, что Криштиану дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Варан заявил, что интервью Роналду повлияло на настроение игроков МЮ.