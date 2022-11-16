Варан заявил, что интервью Роналду повлияло на настроение игроков МЮ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал об атмосфере в команде после скандального интервью нападающего Криштиану Роналду.

«Интервью повлияло на настроение в команде. Наша задача — успокоиться и не вмешиваться в разбирательства Роналду с клубом. На нас в последнее время обращено много негативного внимания», — цитирует Варана Europe 1.

Напомним, что Криштиану дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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