Nike выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Роналду, Мбаппе и Роналдиньо

Nike выпустил эффектный ролик с известными футболистами в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В съёмках приняли участие Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Роналдо, Роналдиньо, Алекс Морган, Вирджил ван Дейк, Сэм Керр, Кевин де Брёйне, Лия Уильямсон, Фил Фоден и Карл Ллойд. В ролике также появились Криштиану Роналду — младший, Шейн Клюйверт и Эдгар Давидс.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что у сборной Англии самый дорогой состав среди участников ЧМ-2022.