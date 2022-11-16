Nike выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Роналду, Мбаппе и Роналдиньо
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В съёмках приняли участие Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Роналдо, Роналдиньо, Алекс Морган, Вирджил ван Дейк, Сэм Керр, Кевин де Брёйне, Лия Уильямсон, Фил Фоден и Карл Ллойд. В ролике также появились Криштиану Роналду — младший, Шейн Клюйверт и Эдгар Давидс.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что у сборной Англии самый дорогой состав среди участников ЧМ-2022.