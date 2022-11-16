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У сборной Англии самый дорогой состав среди участников ЧМ-2022

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У сборной Англии самый дорогой состав среди участников чемпионата мира 2022 года в Катаре.
У сборной Англии самый дорогой состав среди участников ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).

Второе место в списке команд с самым дорогим составом среди участников предстоящего турнира занимает Бразилия, третье — Франция.

Топ-10 самых дорогих сборных на ЧМ-2022:

1. Англия — €1,499 млрд;

2. Бразилия — €1,455 млрд;

3. Франция — €1,337 млрд;

4. Испания — €1,201 млрд;

5. Португалия — €1,154 млрд;

6. Германия — €1,020 млрд;

7. Нидерланды — €756 млн;

8. Аргентина — €748 млн;

9. Уругвай — €590 млн;

10. Бельгия — €562 млн.

Ранее сообщалось, что «Бавария» отправила наибольшее количество игроков на ЧМ-2022.

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