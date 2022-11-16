У сборной Англии самый дорогой состав среди участников ЧМ-2022
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Об этом сообщается на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).
Второе место в списке команд с самым дорогим составом среди участников предстоящего турнира занимает Бразилия, третье — Франция.
Топ-10 самых дорогих сборных на ЧМ-2022:
1. Англия — €1,499 млрд;
2. Бразилия — €1,455 млрд;
3. Франция — €1,337 млрд;
4. Испания — €1,201 млрд;
5. Португалия — €1,154 млрд;
6. Германия — €1,020 млрд;
7. Нидерланды — €756 млн;
8. Аргентина — €748 млн;
9. Уругвай — €590 млн;
10. Бельгия — €562 млн.
Ранее сообщалось, что «Бавария» отправила наибольшее количество игроков на ЧМ-2022.