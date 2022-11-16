«Бавария» отправила наибольшее количество игроков на ЧМ-2022

После дедлайна для заявок игроков на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стали известны клубы, которые отправили наибольшее количество футболистов на предстоящий турнир.

Больше всего игроков в национальные команды отпустила «Бавария». За восемь различных сборных сыграют 17 футболистов мюнхенского клуба.

По 16 футболистов на чемпионате мира будут представлять «Манчестер Сити» и «Барселону», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадридский «Реал».

Ещё девять команд отправили в сборные по десять и более игроков.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Ирана Али Даеи отклонил предложение Международной федерации футбола и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира 2022 года.