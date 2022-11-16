Легенда сборной Ирана отказался ехать на ЧМ-2022 из-за ситуации в стране

Легенда сборной Ирана Али Даеи отклонил предложение Международной федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира 2022 года.

«В эти дни, когда большинству иранцев тяжело, я отказался от официального предложения посетить турнир вместе с женой и детьми. Я хочу быть с вами в Иране и выразить сочувствие всем семьям, которые потеряли близких в эти дни. Надеюсь на светлые времена для нашей страны и всех иранцев», — написал Даеи в своих социальных сетях.

53-летний иранец занимает второе место в списке лучших бомбардиров среди национальных команд. Он забил 109 мячей в 149 матчах за сборную Ирана. В 2021 году его рекорд побил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Даеи арестован за поддержку протестов в Иране.