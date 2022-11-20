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ESPN: «Манчестер Юнайтед» может подать в суд на Роналду

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«Манчестер Юнайтед» может подать в суд на нападающего Криштиану Роналду.
ESPN: «Манчестер Юнайтед» может подать в суд на Роналду
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ESPN, в манкунианском клубе не хотят доводить дело до суда, однако готовы сделать это, если 37-летний португалец откажется от расторжения контракта.

По информации источника, досрочное прекращение соглашения с нападающим является приоритетным вариантом для «красных дьяволов».

Отмечается, что руководство манкунианцев не хочет, чтобы Роналду возвращался в расположение клуба после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что МЮ хочет расторгнуть контракт с Роналду. Соглашение нападающего с манкунианским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

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