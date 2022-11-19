Карпин посоветовал Шомуродову сменить футбольный клуб
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«Мы с ним говорили вчера. Клуб посоветовать не могу — «Кремонезе», «Удинезе». Казалось, что ему 22, а уже бац — и 27. Понятно, ему хотелось бы играть в более успешном клубе. Но самое главное — игровая практика. 27 лет — самый расцвет», — цитирует Карпина Sport24.
Узбекистанский футболист играл под руководством Карпина в «Ростове». Затем он перешёл в «Дженоа», откуда перебрался в «Рому».
20 ноября сборная России в Ташкенте проведёт товарищеский матч с командой Узбекистана.
Ранее Шомуродов рассказал о советах Карпина.