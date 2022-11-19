Карпин посоветовал Шомуродову сменить футбольный клуб

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об узбекистанском нападающем «Ромы» Эльдоре Шомуродове.

«Мы с ним говорили вчера. Клуб посоветовать не могу — «Кремонезе», «Удинезе». Казалось, что ему 22, а уже бац — и 27. Понятно, ему хотелось бы играть в более успешном клубе. Но самое главное — игровая практика. 27 лет — самый расцвет», — цитирует Карпина Sport24.

Узбекистанский футболист играл под руководством Карпина в «Ростове». Затем он перешёл в «Дженоа», откуда перебрался в «Рому».

20 ноября сборная России в Ташкенте проведёт товарищеский матч с командой Узбекистана.

Ранее Шомуродов рассказал о советах Карпина.