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Шомуродов: советы Карпина помогли мне адаптироваться в Европе

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Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов рассказал о советах главного тренера команды России Валерия Карпина.
Шомуродов: советы Карпина помогли мне адаптироваться в Европе
  • Gettyimages.ru

«Как я начал играть в Европе, многие его советы помогали мне привыкнуть. В плане профессионализма он мне очень помогал в «Ростове». Карпин мог бы работать в Серии А», — цитирует Шомуродова «Матч ТВ»

Узбекистанский футболист играл под руководством Карпина в «Ростове». Затем он перешёл в «Дженоа», откуда перебрался в «Рому».

20 ноября сборная России в Ташкенте проведёт товарищеский матч с командой Узбекистана.

Ранее сообщалось, что тренер Таджикистана выразил уважение Карпину.

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