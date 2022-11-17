Шомуродов: советы Карпина помогли мне адаптироваться в Европе
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«Как я начал играть в Европе, многие его советы помогали мне привыкнуть. В плане профессионализма он мне очень помогал в «Ростове». Карпин мог бы работать в Серии А», — цитирует Шомуродова «Матч ТВ».
Узбекистанский футболист играл под руководством Карпина в «Ростове». Затем он перешёл в «Дженоа», откуда перебрался в «Рому».
20 ноября сборная России в Ташкенте проведёт товарищеский матч с командой Узбекистана.
Ранее сообщалось, что тренер Таджикистана выразил уважение Карпину.