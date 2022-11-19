Веснина: была уверена, что Рублёв победит Циципаса и выйдет в полуфинал

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась эмоциями от победы российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP.

«Я была почему‑то очень уверена, что Андрей победит и выйдет в полуфинал. Мне кажется, у него сейчас очень хорошая игра, он себя отлично ощущает на корте психологически… Перед полуфиналом у меня опять какое‑то приятное хорошее предчувствие», — цитирует Веснину «Матч ТВ».

В заключительном матче группового этапа россиянин одержал победу над Циципасом со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

Рублёв занял второе место в красной группе и вышел в плей-офф турнира.

В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд.

Ранее Рублёв объяснил, как ему удалось победить Циципаса на Итоговом турнире ATP.