Узнать больше

Веснина: была уверена, что Рублёв победит Циципаса и выйдет в полуфинал

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась эмоциями от победы российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP.
Веснина: была уверена, что Рублёв победит Циципаса и выйдет в полуфинал
  • AP
  • © Antonio Calanni

«Я была почему‑то очень уверена, что Андрей победит и выйдет в полуфинал. Мне кажется, у него сейчас очень хорошая игра, он себя отлично ощущает на корте психологически… Перед полуфиналом у меня опять какое‑то приятное хорошее предчувствие», — цитирует Веснину «Матч ТВ».

В заключительном матче группового этапа россиянин одержал победу над Циципасом со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

Рублёв занял второе место в красной группе и вышел в плей-офф турнира.

В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд.

Ранее Рублёв объяснил, как ему удалось победить Циципаса на Итоговом турнире ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить