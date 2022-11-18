Москвина: «Анна Каренина» Бойковой и Козловского потихонечку превращается в спектакль

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как меняется произвольная программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского «Анна Каренина».

«Эстетическую сторону мы уже отчасти подработали и продолжаем этим заниматься. Та программа, которую вы видели на этапе в Сочи, была, я бы сказала, прежде всего технической. И задача у ребят была сконцентрироваться именно на технической стороне. Сейчас же в трёх местах мы сделали вроде бы незначительные изменения, но благодаря им программа потихонечку превращается в спектакль, где чётко прослеживается как отсылка к известному сюжету, так и отношения героев между собой», — сказала Москвина в интервью RT.

Ранее Москвина ответила на критику подбора музыки к программам Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.