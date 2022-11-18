Москвина ответила на критику подбора музыки к программам Мишиной и Галлямова

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина ответила на критику подбора музыки к программам Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Всегда относилась к подбору музыки исходя не из собственных пристрастий, а из характера спортсменов, для которых эта музыка предназначена. И из их способностей. Иначе говоря, не беру ту или иную музыку потому, что она считается более модной, которую потом никто не помнит, потому что под неё катался каждый второй. Важно, чтобы музыка позволяла фигуристам максимально себя раскрыть и, как следствие, добиться успеха в соревнованиях. Чтобы пара выгодно отличалась от других. На этапе, где выступали Настя и Саша, публика была достаточно молодёжная, если вы заметили. И обе программы были приняты очень хорошо», — сказала Москвина в интервью RT.

Ранее Москвина призналась, что ещё не думает о завершении карьеры тренера.