Москвина объяснила свою эмоциональную реакцию на прокат Мишиной и Галлямова на Гран-при в Москве

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила свою эмоциональную реакцию после проката пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при России в Москве.

«То, что ребята так хорошо выступили. У них был в некоторой степени нарушен график тренировок из-за различных обстоятельств, соответственно перед стартом я видела определённые недостатки. Зная, как они умеют собираться и выступать, мне было интересно: смогут ли Настя и Саша справиться с трудностями, или они проявятся. Смогли», — сказала Москвина в интервью RT.

Также тренер ответила, можно ли сказать, что Мишина и Галлямов прыгнули в своём произвольном прокате выше головы.

«Нет, зачем же так говорить? Они сделали хороший вариант того, на что были готовы. Хотя главная причина моей радости была даже не в этом. Мне понравилось их эмоциональное состояние и воздействие на публику, завод. Это гораздо более ценно, чем просто идеально отработать технически. В короткой программе ребята вальсировали на вальсе, как Наташа Ростова на своём первом балу, блестяще, на мой взгляд, передавали музыку. Хотя какие-то болельщики, судя по отзывам, всё равно нашли эту программу олдскульной, по-советскому старомодной. Всё раскритиковали — от подбора музыки до костюмов», — сказала она.

Ранее Москвина высказала мнение, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, сумели зарядить зрителей московского этапа Гран-при России оптимизмом.