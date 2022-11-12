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Москвина: фигуристы Мишина и Галлямов пригласили зрителей станцевать вальс счастья

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Заслуженный тренер России Тамара Москвина высказала мнение, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, сумели зарядить зрителей московского этапа Гран-при России оптимизмом.
Москвина: фигуристы Мишина и Галлямов пригласили зрителей станцевать вальс счастья
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«Что готовили к этом старту, то и показали, с технической стороны я довольна. Зарядили зрителей оптимизмом, можно сказать, пригласили их на танцплощадку станцевать вместе этот вальс счастья. Молодцы — выглядели красиво, мне понравилось», — цитирует Москвину ТАСС.

Дуэт получил 86,47 балла за прокат и побил действующий мировой рекорд, который принадлежит китайской паре Суй Вэньцзин — Хань Цун (84,41).

Второе место занимают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,75). На третьем — Дарья Бояринцева и Роман Плешков (70,21).

В минувшем сезоне Мишина и Галлямов победили на чемпионате России и Европы, а также в составе национальной команды выиграли золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ранее Москвина поделилась ожиданиями от выступления пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский на втором этапе Гран-при России в Сочи.

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