Москвина: фигуристы Мишина и Галлямов пригласили зрителей станцевать вальс счастья

Заслуженный тренер России Тамара Москвина высказала мнение, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, сумели зарядить зрителей московского этапа Гран-при России оптимизмом.

«Что готовили к этом старту, то и показали, с технической стороны я довольна. Зарядили зрителей оптимизмом, можно сказать, пригласили их на танцплощадку станцевать вместе этот вальс счастья. Молодцы — выглядели красиво, мне понравилось», — цитирует Москвину ТАСС.

Дуэт получил 86,47 балла за прокат и побил действующий мировой рекорд, который принадлежит китайской паре Суй Вэньцзин — Хань Цун (84,41).

Второе место занимают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,75). На третьем — Дарья Бояринцева и Роман Плешков (70,21).

В минувшем сезоне Мишина и Галлямов победили на чемпионате России и Европы, а также в составе национальной команды выиграли золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ранее Москвина поделилась ожиданиями от выступления пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский на втором этапе Гран-при России в Сочи.