Москвина прокомментировала готовность Бойковой и Козловского к Гран-при в Сочи

Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась ожиданиями от выступления пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Они сейчас очень хорошо готовы, повысили сложность прыжкового содержания в программах. Я считаю, что они выступят здорово», — цитирует Москвину Metaratings.

Напомним, что пара пропустила контрольные прокаты сборной России из-за травмы партнёра.

На Олимпиаде в Пекине Бойкова и Козловский заняли четвёртое место в индивидуальном турнире.

Ранее доктор Филипп Шветский объяснил, почему прекратил сотрудничество с Этери Тутберидзе.