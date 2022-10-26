Москвина прокомментировала готовность Бойковой и Козловского к Гран-при в Сочи
- РИА Новости
«Они сейчас очень хорошо готовы, повысили сложность прыжкового содержания в программах. Я считаю, что они выступят здорово», — цитирует Москвину Metaratings.
Напомним, что пара пропустила контрольные прокаты сборной России из-за травмы партнёра.
На Олимпиаде в Пекине Бойкова и Козловский заняли четвёртое место в индивидуальном турнире.
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