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Москвина прокомментировала готовность Бойковой и Козловского к Гран-при в Сочи

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Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась ожиданиями от выступления пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский на втором этапе Гран-при России в Сочи.
Москвина прокомментировала готовность Бойковой и Козловского к Гран-при в Сочи
  • РИА Новости

«Они сейчас очень хорошо готовы, повысили сложность прыжкового содержания в программах. Я считаю, что они выступят здорово», — цитирует Москвину Metaratings.

Напомним, что пара пропустила контрольные прокаты сборной России из-за травмы партнёра.

На Олимпиаде в Пекине Бойкова и Козловский заняли четвёртое место в индивидуальном турнире.

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