Российский боксёр Войцеховский планирует получить гражданство Сербии

Российский боксёр Василий Войцеховский планирует получить гражданство Сербии.

«Мне бы хотелось получить сербское гражданство и иметь возможность боксировать за титулы чемпиона мира. Посредством этого я бы смог объединить и без того близкие наши братские народы. Безусловно, я не собираюсь отказываться от российского паспорта. Да, в условиях санкций сербский паспорт даёт возможность боксировать за границей», — сказал Войцеховский RT.

Также боксёр поделился ожиданиями от поединка со своим соотечественником Давидом Гладуном, который состоится 25 ноября в Москве.

«Наш бой с Гладуном будет ярким. Он не продлится все десять раундов. Но я не собираюсь падать в этом поединке», — сказал он.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) подтвердила смену спортивного гражданства россиянки Веры Туголуковой.