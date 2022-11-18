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Российский боксёр Войцеховский планирует получить гражданство Сербии

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Российский боксёр Василий Войцеховский планирует получить гражданство Сербии.
Российский боксёр Войцеховский планирует получить гражданство Сербии
  • Gettyimages.ru

«Мне бы хотелось получить сербское гражданство и иметь возможность боксировать за титулы чемпиона мира. Посредством этого я бы смог объединить и без того близкие наши братские народы. Безусловно, я не собираюсь отказываться от российского паспорта. Да, в условиях санкций сербский паспорт даёт возможность боксировать за границей», — сказал Войцеховский RT.

Также боксёр поделился ожиданиями от поединка со своим соотечественником Давидом Гладуном, который состоится 25 ноября в Москве.

«Наш бой с Гладуном будет ярким. Он не продлится все десять раундов. Но я не собираюсь падать в этом поединке», — сказал он.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) подтвердила смену спортивного гражданства россиянки Веры Туголуковой.

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