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Экс-футболист сборной Австрии погиб под колёсами поезда

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Бывшего нападающего сборной Австрии Герхарда Родакса сбил поезд.
Экс-футболист сборной Австрии погиб под колёсами поезда
  • Gettyimages.ru

16 ноября 57-летний Родакс подъехал к железной дороге на автомобиле и оказался на железнодорожных путях. Машинист не успел затормозить, и поезд на скорости сбил мужчину, сообщает Kronen Zeitung.

Отмечается, что бывший футболист скончался от полученных травм.

Родакс выступал за «Адмира Ваккер», мадридский «Атлетико» и венский «Рапид». В составе сборной Австрии принимал участие в чемпионате мира 1990 года.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок московского «Спартака» и сборной СССР по хоккею Александр Мартынюк умер в возрасте 77 лет.

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