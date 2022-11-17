Экс-футболист сборной Австрии погиб под колёсами поезда

Бывшего нападающего сборной Австрии Герхарда Родакса сбил поезд.

16 ноября 57-летний Родакс подъехал к железной дороге на автомобиле и оказался на железнодорожных путях. Машинист не успел затормозить, и поезд на скорости сбил мужчину, сообщает Kronen Zeitung.

Отмечается, что бывший футболист скончался от полученных травм.

Родакс выступал за «Адмира Ваккер», мадридский «Атлетико» и венский «Рапид». В составе сборной Австрии принимал участие в чемпионате мира 1990 года.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок московского «Спартака» и сборной СССР по хоккею Александр Мартынюк умер в возрасте 77 лет.