Узнать больше

Легендарный хоккеист «Спартака» и сборной СССР Мартынюк скончался в возрасте 77 лет

Короткая ссылка
Легендарный игрок московского «Спартака» и сборной СССР по хоккею Александр Мартынюк умер в возрасте 77 лет.
Легендарный хоккеист «Спартака» и сборной СССР Мартынюк скончался в возрасте 77 лет
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба московского клуба, двукратный чемпион мира и участник Суперсерии-1972 скончался после продолжительной болезни.

«До последних лет жизни Александр Акимович не расставался с хоккеем, выходя на лёд в играх за ветеранов «Спартака» и «Легенд хоккея СССР». Вечная память», — говорится в сообщении в Telegram-канале красно-белых.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить