Легендарный хоккеист «Спартака» и сборной СССР Мартынюк скончался в возрасте 77 лет

Легендарный игрок московского «Спартака» и сборной СССР по хоккею Александр Мартынюк умер в возрасте 77 лет.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, двукратный чемпион мира и участник Суперсерии-1972 скончался после продолжительной болезни.

«До последних лет жизни Александр Акимович не расставался с хоккеем, выходя на лёд в играх за ветеранов «Спартака» и «Легенд хоккея СССР». Вечная память», — говорится в сообщении в Telegram-канале красно-белых.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.