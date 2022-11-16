Легендарный хоккеист «Спартака» и сборной СССР Мартынюк скончался в возрасте 77 лет
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба московского клуба, двукратный чемпион мира и участник Суперсерии-1972 скончался после продолжительной болезни.
«До последних лет жизни Александр Акимович не расставался с хоккеем, выходя на лёд в играх за ветеранов «Спартака» и «Легенд хоккея СССР». Вечная память», — говорится в сообщении в Telegram-канале красно-белых.
Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.