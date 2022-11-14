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«Спартак» по буллитам победил «Динамо» в первом матче под руководством Гришина

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«Спартак» одержал победу над московским «Динамо» по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» по буллитам победил «Динамо» в первом матче под руководством Гришина
  • РИА Новости

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Фил Вароне (1-я минута), Джоуи Кин (17-я). Победный буллит забросил Роман Старченко (65-я). У «Динамо» отличились Андрей Миронов (23-я), Эрик О'Делл (38-я).

Таким образом, «Спартак» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 37 очками располагается на пятой строчке.

Ранее гол Морозова в овертайме принёс «Северстали» победу над «Локомотивом» в матче КХЛ.

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