Узнать больше

Гол Морозова в овертайме принёс «Северстали» победу над «Локомотивом» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Северсталь» обыграла «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гол Морозова в овертайме принёс «Северстали» победу над «Локомотивом» в матче НХЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча в Ярославле завершилась со счётом 3:2 в пользу «Северстали».

В составе «Северстали» голы забили Александр Петунин  (49-я минута), Даниил Вовченко (56-я), победную шайбу в овертайме забросил Егор Морозов. У «Локомотива» отличились Максим Шалунов (23-я) и Иван Чехович (40-я).

«Северсталь» с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 41 очком располагается на третьей строчке.

Ранее «Авангард» одержал седьмую победу подряд в матче с «Ак Барсом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить