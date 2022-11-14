Гол Морозова в овертайме принёс «Северстали» победу над «Локомотивом» в матче НХЛ

«Северсталь» обыграла «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Ярославле завершилась со счётом 3:2 в пользу «Северстали».

В составе «Северстали» голы забили Александр Петунин (49-я минута), Даниил Вовченко (56-я), победную шайбу в овертайме забросил Егор Морозов. У «Локомотива» отличились Максим Шалунов (23-я) и Иван Чехович (40-я).

«Северсталь» с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 41 очком располагается на третьей строчке.

Ранее «Авангард» одержал седьмую победу подряд в матче с «Ак Барсом».