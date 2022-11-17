Глава ПКР назвал политизированным решение о приостановке членства России
- РИА Новости
«Решение МПК о приостановке членства ПКР в IPC является чисто политизированным в контексте всех событий, происходящих в настоящее время в мире», — цитирует Рожкова РИА Новости.
Напомним, что 16 ноября МПК приостановил членство ПКР. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.
Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.
Ранее сообщалось, что ПКР намерен обратиться в ООН после приостановки членства в МПК.