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Глава ПКР назвал политизированным решение о приостановке членства России

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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал приостановление членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).
Глава ПКР назвал политизированным решение о приостановке членства России
  • РИА Новости

«Решение МПК о приостановке членства ПКР в IPC является чисто политизированным в контексте всех событий, происходящих в настоящее время в мире», — цитирует Рожкова РИА Новости.

Напомним, что 16 ноября МПК приостановил членство ПКР. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.

Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

Ранее сообщалось, что ПКР намерен обратиться в ООН после приостановки членства в МПК.

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