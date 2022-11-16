Тарпищев оценил шансы Медведева обыграть Циципаса на Итоговом турнире
- Gettyimages.ru
«Медведеву по зубам обыграть Циципаса. Даниил неплохо играет, но нет психологической надёжности. По качеству игры он сильнее грека. Единственное, Циципас прилично подаёт — это может ему помочь», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Напомним, что в первом матче Медведев уступил Рублёву со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9). Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.
Встреча между Медведевым и Циципасом пройдёт 16 ноября.
Ранее Рублёв отреагировал на своё поражение от серба Новака Джоковича в матче Итогового турнира ATP.