Тарпищев оценил шансы Медведева обыграть Циципаса на Итоговом турнире

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева в матче со Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP.

«Медведеву по зубам обыграть Циципаса. Даниил неплохо играет, но нет психологической надёжности. По качеству игры он сильнее грека. Единственное, Циципас прилично подаёт — это может ему помочь», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что в первом матче Медведев уступил Рублёву со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9). Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.

Встреча между Медведевым и Циципасом пройдёт 16 ноября.

Ранее Рублёв отреагировал на своё поражение от серба Новака Джоковича в матче Итогового турнира ATP.