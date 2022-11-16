Рублёв — о поражении от Джоковича: понимал, что сегодня не хватает концентрации

Российский теннисист Андрей Рублёв отреагировал на своё поражение от серба Новака Джоковича в матче Итогового турнира ATP.

«Опять же не хочу сваливать, что не успел восстановиться, потому что это от меня зависит. По факту, неважно, восстановился — не восстановился, мог себя нормально вести. Возможно, понимал, что сегодня не хватает концентрации», — цитирует Рублёва Sports.ru.

Игра между теннисистами завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Таким образом, Джокович квалифицировался в полуфинал соревнований.

В группе также выступают россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Их встреча пройдёт 16 ноября.

Ранее Джокович отреагировал на свою победу над Рублёвым в матче Итогового турнира ATP.