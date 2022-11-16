Джокович назвал победу над Рублёвым лучшим матчем в сезоне

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на свою победу над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP.

«Я сыграл очень-очень хорошо — один из лучших матчей сезона, несомненно. Против соперника, с которым всегда сложно. Он отлично борется, обладает многими сильными сторонами», — сказал Джокович после матча.

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Таким образом, Джокович квалифицировался в полуфинал соревнований.

Ранее Андрей Ольховский объяснил, почему Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP.