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Джокович назвал победу над Рублёвым лучшим матчем в сезоне

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Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на свою победу над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP.
Джокович назвал победу над Рублёвым лучшим матчем в сезоне
  • Gettyimages.ru

«Я сыграл очень-очень хорошо — один из лучших матчей сезона, несомненно. Против соперника, с которым всегда сложно. Он отлично борется, обладает многими сильными сторонами», — сказал Джокович после матча.

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Таким образом, Джокович квалифицировался в полуфинал соревнований.

Ранее Андрей Ольховский объяснил, почему Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP.

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