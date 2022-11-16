Ольховский объяснил, почему Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP
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«Андрею не хватило физики, а ещё его покинуло хладнокровие. Было много форсированных ошибок: ошибался в ситуациях, где не надо было торопиться. Новак сегодня отыграл чисто — просто потрясающе. Надо отдать ему должное», — цитирует Ольховского «Чемпионат».
Игра между теннисистами завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.
Таким образом, Джокович квалифицировался в полуфинал соревнований.
В группе также выступают россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Их встреча пройдёт 16 ноября.
Ранее сообщалось, что Джокович стал вторым полуфиналистом Итогового чемпионата ATP.