Миллз — о Роналду: я бы превратил его жизнь в страдания на месте МЮ

Бывший футболист «Манчестер Сити» Дэнни Миллз высказался о скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Если вы хотите наказать его, запретите ему уходить, оставьте его в клубе и сделайте всё возможное, чтобы превратить его жизнь в страдания», — цитирует Миллза TalkSport.

Напомним, что Криштиану дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт 37-летнего нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что футболисты «Манчестер Юнайтед» выступают за уход Роналду после его скандального интервью.