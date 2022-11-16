Источник: большинство игроков МЮ выступают против возвращения Роналду

Футболисты «Манчестер Юнайтед» выступают за уход нападающего Криштиану Роналду после его скандального интервью.

По информации Manchester Evening News, игроки считают, что Роналду должен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Отмечается, что против игрока также выступил его соотечественник Бруну Фернандеш.

Напомним, что Криштиану дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Nike выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Роналду, Мбаппе и Роналдиньо.