Источник: большинство игроков МЮ выступают против возвращения Роналду
- Gettyimages.ru
По информации Manchester Evening News, игроки считают, что Роналду должен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Отмечается, что против игрока также выступил его соотечественник Бруну Фернандеш.
Напомним, что Криштиану дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.
В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Nike выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Роналду, Мбаппе и Роналдиньо.