Тарпищев прокомментировал поражение Рублёва от Джоковича на Итоговом турнире

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.

«Ожидал большего от Рублёва. Но и предсказуемость результата тоже была, потому что на таком покрытии по классу игры Джокович искуснее. После первого сета стало понятно, что Андрей не нашёл пути к победе», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Игра между теннисистами завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Таким образом, Джокович квалифицировался в полуфинал соревнований.

В группе также выступают россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Их встреча пройдёт 16 ноября.

Ранее Джокович назвал победу над Рублёвым лучшим матчем в сезоне.