Тарпищев прокомментировал поражение Рублёва от Джоковича на Итоговом турнире
- РИА Новости
«Ожидал большего от Рублёва. Но и предсказуемость результата тоже была, потому что на таком покрытии по классу игры Джокович искуснее. После первого сета стало понятно, что Андрей не нашёл пути к победе», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Игра между теннисистами завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.
Таким образом, Джокович квалифицировался в полуфинал соревнований.
В группе также выступают россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Их встреча пройдёт 16 ноября.
Ранее Джокович назвал победу над Рублёвым лучшим матчем в сезоне.