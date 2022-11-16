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Тарпищев прокомментировал поражение Рублёва от Джоковича на Итоговом турнире

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.
Тарпищев прокомментировал поражение Рублёва от Джоковича на Итоговом турнире
  • РИА Новости

«Ожидал большего от Рублёва. Но и предсказуемость результата тоже была, потому что на таком покрытии по классу игры Джокович искуснее. После первого сета стало понятно, что Андрей не нашёл пути к победе», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Игра между теннисистами завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Таким образом, Джокович квалифицировался в полуфинал соревнований.

В группе также выступают россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Их встреча пройдёт 16 ноября.

Ранее Джокович назвал победу над Рублёвым лучшим матчем в сезоне.

 

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