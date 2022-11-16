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В «Оренбурге» заявили, что Личка против участия игроков в матче звёзд Кубка России

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что клуб получил письмо от Российского футбольного союза (РФС), связанное с участием игроков в матче звёзд Кубка России.
В «Оренбурге» заявили, что Личка против участия игроков в матче звёзд Кубка России
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«Там пять фамилий: Мансилья, Вера, Хотылёв, Аюпов и Сычевой. Когда главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка узнал про этот матч, он выступил против. У многих футболистов уже куплены билеты на самолёт», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

Несколько клубов Российской премьер‑лиги и Первой лиги получили письма от РФС с просьбой рассмотреть участие их игроков в специальном мероприятии по итогам первой половины розыгрыша Кубка России.

Ранее президент «Урала» заявил, что считает нецелесообразным проведение матча звёзд Кубка России в декабре.

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