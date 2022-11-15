Sport24: «Рубин» рассматривает Черевченко на пост главного тренера команды

Стало известно, кто может возглавить казанский «Рубин» после ухода главного тренера Леонида Слуцкого.

Руководство «Рубина» рассматривает Кирилла Новикова, Игоря Черевченко и Вадима Гаранина на пост наставника команды, сообщает Sport24.

Отмечается, что предпочтительным вариантом является кандидатура Юрия Уткульбаева, занимающего пост исполняющего обязанности главного тренера, если специалист покажет положительные результаты в следующих матчах.

15 ноября стало известно, что Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал возможное назначение Леонида Слуцкого главным тренером команды.