Васильев: не осуждаю биатлониста Плицева за переход в сборную Северной Македонии
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«Не вижу здесь ничего страшного с точки зрения морального аспекта: всё‑таки Северная Македония не является враждебной для нас страной. Я бы, конечно, такое никогда не сделал. Но это его решение. Я его ни в коем случае не осуждаю», — цитирует Васильева «Матч ТВ».
Плицев станет первым биатлонистом из России в составе северомакедонской команды и начнёт своё выступление с Кубка IBU.
Спортсмен выступал за юниорскую сборную России и команду Удмуртии. Плицев становился чемпионом мира среди юношей и юниоров.
Ранее тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мнением об уровне развития вида спорта в стране.