Васильев: не осуждаю биатлониста Плицева за переход в сборную Северной Македонии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.

«Не вижу здесь ничего страшного с точки зрения морального аспекта: всё‑таки Северная Македония не является враждебной для нас страной. Я бы, конечно, такое никогда не сделал. Но это его решение. Я его ни в коем случае не осуждаю», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Плицев станет первым биатлонистом из России в составе северомакедонской команды и начнёт своё выступление с Кубка IBU.

Спортсмен выступал за юниорскую сборную России и команду Удмуртии. Плицев становился чемпионом мира среди юношей и юниоров.

Ранее тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мнением об уровне развития вида спорта в стране.