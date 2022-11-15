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Васильев: не осуждаю биатлониста Плицева за переход в сборную Северной Македонии

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.
Васильев: не осуждаю биатлониста Плицева за переход в сборную Северной Македонии
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Не вижу здесь ничего страшного с точки зрения морального аспекта: всё‑таки Северная Македония не является враждебной для нас страной. Я бы, конечно, такое никогда не сделал. Но это его решение. Я его ни в коем случае не осуждаю», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Плицев станет первым биатлонистом из России в составе северомакедонской команды и начнёт своё выступление с Кубка IBU.

Спортсмен выступал за юниорскую сборную России и команду Удмуртии. Плицев становился чемпионом мира среди юношей и юниоров.

Ранее тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мнением об уровне развития вида спорта в стране.

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